BTM Ligleri ile ilgili yeni kararlar

BTM Kurulu, 22 Şubat tarihinde yaptığı toplantı sonrasında BTM 1. Ligi ve BTM 2. Ligi ile ilgili kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

a)BTM1 Ligleri için: 20 17-2018 futbol sezonu programı çerçevesinde 14.02.2018 tarihinde alınmış olan kararlara ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Önceden açıklanan 19-21 Mart 2018 ara transfer döneminde, sezon başında üst liglerden (Süper Lig - 1. Lig'den) kiralık olarak kadroya dahil edilen futbolcuların kulüplerine geri dönmesi kaydı ile tekrardan kiralık transfer yapabilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca, kadrolarında yabancı futbolcusu mevcut olan kulüplerin, ilgili futbolcular ile sözleşmelerini karşılıklı feshetmeleri kaydı ile yerlerine transfer yapabilmelerine karar verilmiştir.

b) BTM2 Ligleri için : 2017-2018 futbol sezonu programı çerçevesinde 15.02.2018 tarihinde alınmış olan kararlara ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Kulüpler, her hangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) futbolcu transfer edemez. Ancak 2017-2018 Sezonunda üst liglerden vize işlem yaptırmayan lisanslı futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerden yazılı izin almak kaydı ile, her kulüp sadece 3(üç) futbolcu Süper Lig ve 1. Lig'den BTM 2. Ligi'ne transfer yapabilirler. Ayrıca, yine kulüpler BTM 1. kulüplerinden de en çok 3 futbolcuya transfer işlemi yapabilirler.

2. BTM 2. Ligin başlangıç tarihi 14 - 15 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. İlgili kulüpler, transfer işlemlerini 19-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapabilirler. Tüm evrakların eksiksiz olarak 21 Mart 2018, 17.00'a kadar KTFF Genel Sekreterliği'ne ulaştırılması gerekmektedir.

3. Kulüpler, 18 kişilik müsabaka isim listesinde 01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu en az 3 (üç) futbolcuyu bulundurmaları zorunludur ve en az 2 (iki) futbolcuyu 90 dakika oynatmak zorundadırlar. Yine kulüpler 18 kişilik müsabaka listelerinde o hafta ile ilgili kadrolarında en fazla 3 futbolcu (31 Aralık 1984 ve öncesi doğumlu olmak üzere) bulundurabilmelerine karar verilmiştir.