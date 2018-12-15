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BTM Ligi'nde günün sonuçları

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BTM Ligi'nde günün sonuçları
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup üçüncü haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

15 Aralık Cumartesi

Geçitkale – Dörtyol, 2-3

Dipkarpaz – Serdarlı, 2-0

16 Aralık 2018 Pazar(Saat 11:00)

Vadili – Gaziköy, 14 Ağustos Stadı - Fatih Bardakçıoğlu

Türkmenköy – Görneç, Mehmet Ali Toker Stadı  - Zekai Töre

BTM Birinci Lig Beyaz Grup üçüncü hafta programı şöyle:

15 Aralık Cumartesi

Lapta – Zümrütköy, 4-0

Karaoğlanoğlu – Denizli, 1-2

16 Aralık 2018 Pazar (Saat 11:00)

Tatlısu – Aydınköy Dr Ali Özsoy Stadı, Ali Karahasan

Yılmazköy – Ortaköy, Cemal Şahdur Stadı, İsmail Ercan

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