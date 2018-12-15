BTM Ligi'nde günün sonuçları

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup üçüncü haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
15 Aralık Cumartesi
Geçitkale – Dörtyol, 2-3
Dipkarpaz – Serdarlı, 2-0
16 Aralık 2018 Pazar(Saat 11:00)
Vadili – Gaziköy, 14 Ağustos Stadı - Fatih Bardakçıoğlu
Türkmenköy – Görneç, Mehmet Ali Toker Stadı - Zekai Töre
BTM Birinci Lig Beyaz Grup üçüncü hafta programı şöyle:
15 Aralık Cumartesi
Lapta – Zümrütköy, 4-0
Karaoğlanoğlu – Denizli, 1-2
16 Aralık 2018 Pazar (Saat 11:00)
Tatlısu – Aydınköy Dr Ali Özsoy Stadı, Ali Karahasan
Yılmazköy – Ortaköy, Cemal Şahdur Stadı, İsmail Ercan