BTM Kurulundan, Dörtyol’a ağır cezalar

BTM Kurulu, Dörtyol – Geçitkale, BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak Dörtyol kulübüne ağır cezalar verdi

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek şu kararları üretti:

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları Lapta Gültekin Kalzaoğlu 1 maç Yılmazköy Bayram Paşaoğluları 3 maç 4 sarı kart nedeniyle 1 maç ceza alan futbolcular Takım Futbolcu Tatlısu Salih Talhaoğlu Serdarlı Mustafa Yorgancı Zümrütköy Kazım Kum

BTM KURULU KARARLARI

BTM Kurulu, BTM I. Kırmızı gruplarındaki oynanan 12. hafta ve BTM I. Beyaz gruplarındaki oynanan 9. hafta müsabakalarını tescil etti.

23 Şubat 2019 tarihinde Dörtyol Stadında oynanan Dörtyol – Geçitkale, BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, maç sonrası, rakip takım futbolcusuna tekme vurarak yere düşüren Dörtyol futbolcusu Ali Özay Çelik’e 5 maç ceza, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile Dörtyol kulübüne de 2 maç saha kapatma cezası verildi.