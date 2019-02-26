banner255
UKÜ, kraliçesini buldu
UKÜ, kraliçesini buldu
8 0
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
18 0
 
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
29 0
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
18 0
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
109 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
20 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
101 0
banner82
banner264

BTM Kurulundan, Dörtyol’a ağır cezalar

banner27

BTM Kurulu, Dörtyol – Geçitkale, BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak Dörtyol kulübüne ağır cezalar verdi

banner262
BTM Kurulundan, Dörtyol’a ağır cezalar
banner215

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek şu kararları üretti:

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

Lapta

Gültekin Kalzaoğlu

1 maç

Yılmazköy

Bayram Paşaoğluları

3 maç

 4 sarı kart nedeniyle 1 maç ceza alan futbolcular

Takım

Futbolcu

Tatlısu

Salih Talhaoğlu

Serdarlı

Mustafa Yorgancı

Zümrütköy

Kazım Kum

 BTM KURULU KARARLARI

BTM Kurulu, BTM I. Kırmızı gruplarındaki oynanan 12. hafta ve BTM I. Beyaz gruplarındaki oynanan 9. hafta müsabakalarını tescil etti.

23 Şubat 2019 tarihinde Dörtyol Stadında oynanan Dörtyol – Geçitkale, BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, maç sonrası, rakip takım futbolcusuna tekme vurarak yere düşüren Dörtyol futbolcusu Ali Özay Çelik’e 5 maç ceza, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile Dörtyol kulübüne de 2 maç saha kapatma cezası verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.