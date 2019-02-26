BTM Kurulundan, Dörtyol’a ağır cezalar

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek şu kararları üretti:
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Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları
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Lapta
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Gültekin Kalzaoğlu
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1 maç
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Yılmazköy
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Bayram Paşaoğluları
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3 maç
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4 sarı kart nedeniyle 1 maç ceza alan futbolcular
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Takım
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Futbolcu
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Tatlısu
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Salih Talhaoğlu
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Serdarlı
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Mustafa Yorgancı
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Zümrütköy
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Kazım Kum
BTM KURULU KARARLARI
BTM Kurulu, BTM I. Kırmızı gruplarındaki oynanan 12. hafta ve BTM I. Beyaz gruplarındaki oynanan 9. hafta müsabakalarını tescil etti.
23 Şubat 2019 tarihinde Dörtyol Stadında oynanan Dörtyol – Geçitkale, BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, maç sonrası, rakip takım futbolcusuna tekme vurarak yere düşüren Dörtyol futbolcusu Ali Özay Çelik’e 5 maç ceza, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile Dörtyol kulübüne de 2 maç saha kapatma cezası verildi.