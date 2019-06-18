BTM Kurulu kart cezalılarını açıkladı

BTM Kurulu, BTM 2. Liginde oynanan maçlarda kırmızı kart gören ve 4 Sarı Kart cezalısı durmuna düşen futbolcuları cezalarını açıkladı. En ağır cezayı, 3 maçla Düzova’dan Özel Yemenicoğlu aldı.
Kırmızı Kart cezalıları:
Cemal Demirman, Akdeniz 1 maç
Uğur Çelik, Demirhan 1 maç
Cafer Cinel, Demirhan 2 maç
Özel Yemenicoğlu, Düzova, 3 maç
Samet Keskin, Sadrazam Kayalar 1 maç
Serhat Doğan, Tepebaşı 1 maç
4 Sarı Kart cezalıları:
Recep Güzeloğlan, Düzova
Seyhan Keskinel, Akıncılar
Uğur Alparslan, Boğaziçi
Hasan Kırmızı, Civisil