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BTM Kurulu kart cezalılarını açıkladı

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BTM Kurulu kart cezalılarını açıkladı
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BTM Kurulu, BTM 2. Liginde oynanan maçlarda kırmızı kart gören ve 4 Sarı Kart cezalısı durmuna düşen futbolcuları cezalarını açıkladı. En ağır cezayı, 3 maçla Düzova’dan Özel Yemenicoğlu aldı.

Kırmızı Kart cezalıları:

Cemal Demirman, Akdeniz 1 maç

Uğur Çelik, Demirhan 1 maç

Cafer Cinel, Demirhan 2 maç

Özel Yemenicoğlu, Düzova, 3 maç

Samet Keskin, Sadrazam Kayalar 1 maç

Serhat Doğan, Tepebaşı 1 maç

4 Sarı Kart cezalıları:

Recep Güzeloğlan, Düzova

Seyhan Keskinel, Akıncılar

Uğur Alparslan, Boğaziçi

Hasan Kırmızı, Civisil

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