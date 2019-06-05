BTM Kurulu cezalıları açıkladı

BTM Kurulu, 01-02 Haziran 2019 tarihinde oynanan Bölge Terfi Müsabakaları maçları ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.

BTM Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

Kırmızı Kart cezalıları

Fikret Hacıyarım, Pınarbaşı 3 maç

Gürkan Taçkıran, Mevlevi, 1 maç

Ali Çil, Güvercinlik, 1 maç

Turgay Çil, Ardahan, 1 maç

Batuhan Yapar, Yarköy, 3 maç

4 SARI KART NEDENĠYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FERDİ USBAHALI KUMYALI

MEHMET KILIÇ DiLEKKAYA ASK

NECAT ÇELİK PINARBAŞI

İSLAM ZARARSIZ GÜVERCİNLİK

HASAN KAFFAOĞLU YARKÖY

NAİM DOĞAN DİLEKKAYA