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BTM Kurulu cezalıları açıkladı

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BTM Kurulu cezalıları açıkladı
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BTM  Kurulu, 01-02 Haziran 2019 tarihinde oynanan Bölge Terfi Müsabakaları maçları ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.

BTM  Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

Kırmızı Kart cezalıları

Fikret Hacıyarım, Pınarbaşı 3 maç

Gürkan Taçkıran, Mevlevi, 1 maç

Ali Çil, Güvercinlik, 1 maç

Turgay Çil, Ardahan, 1 maç

Batuhan Yapar, Yarköy, 3 maç

4 SARI KART NEDENĠYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FERDİ USBAHALI KUMYALI

MEHMET KILIÇ DiLEKKAYA ASK

NECAT ÇELİK PINARBAŞI

İSLAM ZARARSIZ GÜVERCİNLİK

HASAN KAFFAOĞLU YARKÖY

NAİM DOĞAN DİLEKKAYA

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