BTM Kurulu cezalıları açıkladı

BTM Kurulu, 01-02 Haziran 2019 tarihinde oynanan Bölge Terfi Müsabakaları maçları ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.
BTM Kurulunun aldığı kararlar şöyle:
Kırmızı Kart cezalıları
Fikret Hacıyarım, Pınarbaşı 3 maç
Gürkan Taçkıran, Mevlevi, 1 maç
Ali Çil, Güvercinlik, 1 maç
Turgay Çil, Ardahan, 1 maç
Batuhan Yapar, Yarköy, 3 maç
4 SARI KART NEDENĠYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
FERDİ USBAHALI KUMYALI
MEHMET KILIÇ DiLEKKAYA ASK
NECAT ÇELİK PINARBAŞI
İSLAM ZARARSIZ GÜVERCİNLİK
HASAN KAFFAOĞLU YARKÖY
NAİM DOĞAN DİLEKKAYA