BTM kurulu, cezalıları açıkladı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 5.haftada oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. Alınan kararlar şöyle:
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KIRMIZI KART CEZALARI
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GEÇİTKALE GSK
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Fuat Ağcabay
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1 MAÇ
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SERDARLI GB
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Mustafa Yorgancı
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1 MAÇ
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LAPTA TBSK
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Kemal Göktaş
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1 MAÇ
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YÖNETİCİ/ANTRENÖR/KULÜP PERSONELİ CEZALARI
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YILMAZKÖY SK
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Bayram Paşaoğluları
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1 MAÇ
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4 SARI KART CEZASI ALAN FUTBOLCULAR
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GÖRNEÇ KKSK
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Mehmet Çavuş