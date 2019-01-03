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BTM kurulu, cezalıları açıkladı

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BTM kurulu, cezalıları açıkladı
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 5.haftada oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. Alınan kararlar şöyle:

KIRMIZI KART CEZALARI

GEÇİTKALE GSK

Fuat Ağcabay

1 MAÇ

SERDARLI GB

Mustafa Yorgancı

1 MAÇ

LAPTA TBSK

Kemal Göktaş

1 MAÇ

 YÖNETİCİ/ANTRENÖR/KULÜP PERSONELİ CEZALARI

YILMAZKÖY SK

Bayram Paşaoğluları

1 MAÇ

 4 SARI KART CEZASI ALAN FUTBOLCULAR

GÖRNEÇ KKSK

Mehmet Çavuş

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