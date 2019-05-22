BTM Kurulu ceza yağdırdı

BTM Kurulu, Serhatköy ile Gayretköy arasında Güzelyurt Sentetik Sahasında oynanan BTM 2. Ligi 2. Grup karşılaşmasına ilişkin cezaları açıkladı.
BTM Kurulunun verdiği cezalar şöyle:
“Gayretköy futbolcuları Musa Avunç’a 15 maç, Ufuk Avunç’a 6 maç ceza verildi. Gayretköy yöneticisi İsa Avunç’a 5 maç, Gayretköy antrenörü Erol Avunç’a 5 maç ceza verildi.
Serhatköy yöneticisi İltaç Keçeli’ye 6 maç, Serhatköy Kulüp Başkanı İnanç Keçeli’ye 190 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, her iki kulübe de 2’şer maç saha kapatma cezası verildi. Ayrıca her iki kulüp de hükmen yenik sayıldı.
Tepebaşı – Mevlevi maçında, Mevlevi Spor Kulübüne, 21 yaş altı süresine ilişkin kuralı ihlal etmesinden dolayı (-1) puan cezası verildi.