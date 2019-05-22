BTM Kurulu ceza yağdırdı

BTM Kurulu, Serhatköy ile Gayretköy arasında oynanan BTM 2. Ligi 2. Grup karşılaşmasında yaşananlar sonrasında her iki kulübe de ceza yağdırdı

BTM Kurulu, Serhatköy ile Gayretköy arasında Güzelyurt Sentetik Sahasında oynanan BTM 2. Ligi 2. Grup karşılaşmasına ilişkin cezaları açıkladı. BTM Kurulunun verdiği cezalar şöyle: “Gayretköy futbolcuları Musa Avunç’a 15 maç, Ufuk Avunç’a 6 maç ceza verildi. Gayretköy yöneticisi İsa Avunç’a 5 maç, Gayretköy antrenörü Erol Avunç’a 5 maç ceza verildi. Serhatköy yöneticisi İltaç Keçeli’ye 6 maç, Serhatköy Kulüp Başkanı İnanç Keçeli’ye 190 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, her iki kulübe de 2’şer maç saha kapatma cezası verildi. Ayrıca her iki kulüp de hükmen yenik sayıldı. Tepebaşı – Mevlevi maçında, Mevlevi Spor Kulübüne, 21 yaş altı süresine ilişkin kuralı ihlal etmesinden dolayı (-1) puan cezası verildi.