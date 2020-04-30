“BTM konusunda yaratılan gündem yanlış”

Sedat Devecioğlu, “BTM oynayanlar konusunda yaratılan gündem yanlıştır. Federasyonbu nedenle BTM Birinci Ligi Kasım ayında başlatmaktadır. İmkânları olsa belki de BTM İkinci Ligi de Yaz aylarında oynatmazdı.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, korona virüs süreci sonrasında başlaması gündemde olan Bölgeler Terfi Müsabakalarında İkinci Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sedat Devecioğlu’nun, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yaptığı açıklamalar şöyle: “Bölgeler Terfi Müsabakalarında (BTM) oynayanlar konusunda yaratılan gündem yanlıştır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) bu nedenle BTM Birinci Ligi Kasım ayında başlatmaktadır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun gerekli imkânları olsa belki de BTM İkinci Ligi de Yaz aylarında oynatmazdı. Çünkü ülkemizin sıcağı normal bir sıcak değildir. 45 derece sıcakta antrenman yapıp, maç oynamak sakıncalıdır.