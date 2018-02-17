BTM İkinci Lig’in kuralları belirlendi

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, BTM İkinci Lig ile ilgili kuralları belirlerken 35 yaş üzeri futbolculara yeni lisans veya filiz lisans çıkartılamaması kararını aldı

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, BTM İkinci Lig ile ilgili kararları aldı.

BTM Kurulu, 15 Şubat 2018 tarihinde aşağıdaki kararları aldı:

“BTM İkinci Lige katılacak olan takımların, müracaat formlarını 26 Şubat 2018, Pazartesi günü, saat 17.00'ye kadar KTFF Genel Sekreterliği'ne ulaştırmalarına karar verildi.

Kulüpler, her hangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) futbolcu transfer edemezler. Ancak 2017-2018 Sezonunda vize işlem yaptırmayan lisanslı futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerden yazılı iznini almak kaydı ile, BTM Ligleri’ne lisans çıkarabilirler.

Kulüpler, 18 kişilik maç isim listesinde 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu en az 3 futbolcuyu bulundurmaları zorunludur. En az 2 futbolcuyu da 90 dakika oynatmak zorundadırlar.

Bu ligdeki takımların futbolcuları için 35 Yaş (1 Ocak 1983) ve üzeri futbolculara yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartılamaz.