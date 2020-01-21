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BTM İkinci Ligin başlangıç tarihi açıklandı

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BTM İkinci Ligin başlangıç tarihi açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde kayıtlar başladı.

Lige kaydolmak isteyen kulüpler 3 Şubat 2020 Pazartesi gününe kadar kayıt işlemlerini yaptırabilecek. 7-8 Mart 2020 tarihinde başlaması planlanan BTM 2.Ligi’nde transfer dönemi de 21 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında olacak. Kulüpler transferler dışındaki vize, filiz lisans ve benzeri işlemlerini 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar teslim etmekle mükellef olacak.

Kayıt işlemlerinde istenen evraklar şöyle;

2 bin 500 TL katılım ücreti

Liglere katılım formu

Lige katılacağını belirten kulüp başlıklı kağıdı

Yönetim Kurulu listesi

Kaymakamlık onaylı kulüp tüzüğü (geçen yıl liglere katılanlar hariç)

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