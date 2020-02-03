BTM İkinci Lige başvuru süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'ne başvuru süresi 5 gün uzatıldı. KTFF'den yapılan açıklamada lige katılacak olan kulüplerin 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ellerindeki belgelerle birlikte başvuru yapması gerektiği duyuruldu.
Kayıt işlemlerinde istenen evraklar şöyle;
2 bin 500 TL katılım ücreti
Liglere katılım formu
Lige katılacağını belirten kulüp başlıklı kağıdı
Yönetim Kurulu listesi
Kaymakamlık onaylı kulüp tüzüğü (geçen yıl liglere katılanlar hariç)