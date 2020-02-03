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BTM İkinci Lige başvuru süresi uzatıldı

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BTM İkinci Lige başvuru süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'ne başvuru süresi 5 gün uzatıldı. KTFF'den yapılan açıklamada lige katılacak olan kulüplerin 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ellerindeki belgelerle birlikte başvuru yapması gerektiği duyuruldu.

Kayıt işlemlerinde istenen evraklar şöyle;

2 bin 500 TL katılım ücreti

Liglere katılım formu

Lige katılacağını belirten kulüp başlıklı kağıdı

Yönetim Kurulu listesi

Kaymakamlık onaylı kulüp tüzüğü (geçen yıl liglere katılanlar hariç)

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