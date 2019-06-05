BTM İkinci Ligde haftanın programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Liginde 8-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı. Maçlar saat 17:00'de başlayacak.
BTM İkinci Ligde haftanın programı şöyle:
8 Haziran Cumartesi
1.Grup
Akdoğan Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar – Tuzla
Mehmetali Toker Stadı: İncirli – Pile
Canbulat Stadı: Yenişehir – Çayönü
2.Grup
Göçmenköy Antrenman Sahası: Pınarbaşı – Dikmen Gücü
Güzelyurt Sentetik Saha: Serhatköy – Alayköy
Emek Stadı: Gayretköy – Dağyolu
3.Grup
Aydınköy Sahası: Mevlevi – Akdeniz
Kalkanlı Sahası: Kalkanlı – Tepebaşı
Pia Bella Sahası: Çamlıbel – Sadrazam Kayalar
5.Grup
Ötüken Sahası: Ötüken – Civisil
Raif Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Boğaziçi
Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61
6.Grup
Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan – Kumyalı
Ergazi Sahası: Ergazi – Bafra
Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy – Yarköy
9 Haziran Pazar
4.Grup
Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova
Mutluyaka Sahası: Mutluyaka – Dilekkaya
Sadık Cemil Stadı: Demirhan - Yeniceköy