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BTM İkinci Ligde haftanın programı açıklandı

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BTM İkinci Ligde haftanın programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Liginde 8-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı. Maçlar saat 17:00'de başlayacak.

BTM İkinci Ligde haftanın programı şöyle:

8 Haziran Cumartesi

1.Grup

Akdoğan Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar – Tuzla

Mehmetali Toker Stadı: İncirli – Pile

Canbulat Stadı: Yenişehir – Çayönü

2.Grup

Göçmenköy Antrenman Sahası: Pınarbaşı – Dikmen Gücü

Güzelyurt Sentetik Saha: Serhatköy – Alayköy

Emek Stadı: Gayretköy – Dağyolu

3.Grup

Aydınköy Sahası: Mevlevi – Akdeniz

Kalkanlı Sahası: Kalkanlı – Tepebaşı

Pia Bella Sahası: Çamlıbel – Sadrazam Kayalar

5.Grup

Ötüken Sahası: Ötüken – Civisil

Raif Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Boğaziçi

Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61

6.Grup

Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan – Kumyalı

Ergazi Sahası: Ergazi – Bafra

Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy – Yarköy

9 Haziran Pazar

4.Grup

Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova

Mutluyaka Sahası: Mutluyaka – Dilekkaya

 Sadık Cemil Stadı: Demirhan - Yeniceköy

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