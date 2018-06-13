BTM İkinci Lig'in cezalıları belirlendi

Disiplin Kurulu, BTM İkinci Lig'de gruplarda oynanan maçlarda cezalı duruma düşen futbolcuların cezalarını belirledi.

Yeniceköy, Ahmet Kandır ve Çayönü futbolcusu İbrahim Bulak'ın en fazla cezayı aldıkları haftanın cezalıları ve cezaları şöyle:

KIRMIZI KARTLAR

1461 İskele Trabzon, Tayfun Köksal 1 Maç

Haspolat, Hakan Gök 2 Maç

Çayönü, İbrahim Bulak 3 Maç

Serhatköy, Hüseyin Kara 1 Maç

Dilekkaya, Şahin Safter 1 Maç

Yeniceköy, Ahmet Kandır 3 Maç

Zümrütköy, Serhan Batıgün 1 Maç

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

Mutluyaka, Barış Eseller 3 Maç

Türkmenköy Aydın, Uğur Aydınsoy 1 Maç

Kadınları 4-0 galip

Değirmenlik Stadı'nda oynanan Göçmenköy (Kadınlar) – Çanakkale (Kadınlar) KKTCELL Kadınlar Ligi maçında Çanakkale takımı, maça 10 kişi ile başladıktan sonra sakatlıklar nedeniyle maç kadrosunun 6 kişiye düşmesi sonrasında hükmen yenik sayılarak müsabaka skorunun tatil edildiği andaki skor 4-0 Göçmenköy lehine tescil edildi.