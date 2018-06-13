BTM İkinci Lig'in cezalıları belirlendi

Disiplin Kurulu, BTM İkinci Lig'de gruplarda oynanan maçlarda cezalı duruma düşen futbolcuların cezalarını belirledi.
Yeniceköy, Ahmet Kandır ve Çayönü futbolcusu İbrahim Bulak'ın en fazla cezayı aldıkları haftanın cezalıları ve cezaları şöyle:
KIRMIZI KARTLAR
1461 İskele Trabzon, Tayfun Köksal 1 Maç
Haspolat, Hakan Gök 2 Maç
Çayönü, İbrahim Bulak 3 Maç
Serhatköy, Hüseyin Kara 1 Maç
Dilekkaya, Şahin Safter 1 Maç
Yeniceköy, Ahmet Kandır 3 Maç
Zümrütköy, Serhan Batıgün 1 Maç
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Mutluyaka, Barış Eseller 3 Maç
Türkmenköy Aydın, Uğur Aydınsoy 1 Maç
Kadınları 4-0 galip
Değirmenlik Stadı'nda oynanan Göçmenköy (Kadınlar) – Çanakkale (Kadınlar) KKTCELL Kadınlar Ligi maçında Çanakkale takımı, maça 10 kişi ile başladıktan sonra sakatlıklar nedeniyle maç kadrosunun 6 kişiye düşmesi sonrasında hükmen yenik sayılarak müsabaka skorunun tatil edildiği andaki skor 4-0 Göçmenköy lehine tescil edildi.