BTM İkinci Lig heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan bugün başlıyor.

Bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla başlayacak olan BTM 2. Liginde ilk hafta programı ise şu şekilde oldu:

1.GRUP

Bugün 10:30

Akdoğan Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar - Güvercinlik - Ferhat Tuna

Pile Aydan Karahan Stadı: Pile - Yenişehir – Cemal Sarı

Yarın 10:30

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Tuzla - İncirli – Mehmet Volkan Çelik

2.GRUP

Bugün 10:30

Güzelurt Sentetik Sahası: Serhatköy - Dikmengücü – Burak Gönülalan

Lefkoşa Ortaköy Stadı: Pınarbaşı - Dağyolu - Ömer Doğru

Yarın 10:30

B.Bağcıl Stadı: Gayretköy - Alayköy - Ahmet Özkurtuluş

3.GRUP

Bugün 10:30

Kalkanlı Sahası: Kalkanlı - Akdeniz - Eren Erdoğan

Yarın 10:30

Güzelyurt Sentetik Sahası: Mevlevi - Sadrazam Kayalar – Mustafa Torun

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Çamlıbel -Tepebaşı - Hüseyin Özaşık

4.GRUP

Bugün 10:30

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Demirhan - Dilekkaya - Abdullah Genç

Yarın 10:30

Mutluyaka Sahası: Mutluyaka - Gülgün Süt Düzova - Sami Özentürk

Balıkesir Stadı: Kırıkkale - Yeniceköy - Olgun Canik

5.GRUP

Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar - Civisil – İsmail Egeli

Ötüken Sahası: Ötüken - Karadeniz 61 – Murat İzci

Yarın 10:30

İskele Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor - Boğaziçi – Burak Mandıralı

6.GRUP

Yarın 10:30

Ergazi Sahası: Ergazi - Kumyalı – Necmi Bulut

Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan- Yarköy – Mehmet Özkan

Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy - Bafra- Şakir Azizoğlu