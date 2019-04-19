BTM İkinci Lig heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan bugün başlıyor.
Bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla başlayacak olan BTM 2. Liginde ilk hafta programı ise şu şekilde oldu:
1.GRUP
Bugün 10:30
Akdoğan Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar - Güvercinlik - Ferhat Tuna
Pile Aydan Karahan Stadı: Pile - Yenişehir – Cemal Sarı
Yarın 10:30
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Tuzla - İncirli – Mehmet Volkan Çelik
2.GRUP
Bugün 10:30
Güzelurt Sentetik Sahası: Serhatköy - Dikmengücü – Burak Gönülalan
Lefkoşa Ortaköy Stadı: Pınarbaşı - Dağyolu - Ömer Doğru
Yarın 10:30
B.Bağcıl Stadı: Gayretköy - Alayköy - Ahmet Özkurtuluş
3.GRUP
Bugün 10:30
Kalkanlı Sahası: Kalkanlı - Akdeniz - Eren Erdoğan
Yarın 10:30
Güzelyurt Sentetik Sahası: Mevlevi - Sadrazam Kayalar – Mustafa Torun
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Çamlıbel -Tepebaşı - Hüseyin Özaşık
4.GRUP
Bugün 10:30
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Demirhan - Dilekkaya - Abdullah Genç
Yarın 10:30
Mutluyaka Sahası: Mutluyaka - Gülgün Süt Düzova - Sami Özentürk
Balıkesir Stadı: Kırıkkale - Yeniceköy - Olgun Canik
5.GRUP
Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar - Civisil – İsmail Egeli
Ötüken Sahası: Ötüken - Karadeniz 61 – Murat İzci
Yarın 10:30
İskele Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor - Boğaziçi – Burak Mandıralı
6.GRUP
Yarın 10:30
Ergazi Sahası: Ergazi - Kumyalı – Necmi Bulut
Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan- Yarköy – Mehmet Özkan
Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy - Bafra- Şakir Azizoğlu