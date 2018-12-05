BTM ikinci hafta heyecanı yaşanacak

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da ikinci hafta programını açıkladı.
BTM Birinci Lig’de gruplarda program şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
8 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Vadili – Dipkarpaz, Dörtyol Sahası
Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Sahası
Gaziköy – Görneç, Balıkesir Sahası, Saat 11:00
9 Aralık Pazar, Saat 11:00
Dörtyol, Türkmenköy Dörtyol Sahası
BTM 1. Lig Beyaz Grup
8 Aralık Cumartesi, Saat 11:00
Ortaköy – Zümrütköy, Ortaköy Sahası
Aydınköy – Karaoğlanoğlu, Aydınköy Sahası
9 Aralık Pazar, Saat 11:00
Yılmazköy – Tatlısu, Atilla Topaloğlu Sahası
Denizli – Lapta, Bilal İyigün Sahası