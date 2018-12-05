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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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BTM ikinci hafta heyecanı yaşanacak

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BTM ikinci hafta heyecanı yaşanacak
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BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da ikinci hafta programını açıkladı.

BTM Birinci Lig’de gruplarda program şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

8 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Vadili – Dipkarpaz, Dörtyol Sahası        

Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Sahası

Gaziköy – Görneç, Balıkesir Sahası, Saat 11:00    

9 Aralık Pazar, Saat 11:00

Dörtyol, Türkmenköy Dörtyol Sahası

BTM 1. Lig Beyaz Grup

8 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Ortaköy – Zümrütköy,  Ortaköy Sahası

Aydınköy – Karaoğlanoğlu, Aydınköy Sahası            

9 Aralık Pazar, Saat 11:00

Yılmazköy – Tatlısu, Atilla Topaloğlu Sahası            

Denizli – Lapta, Bilal İyigün Sahası                          

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