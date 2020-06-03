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"BTM için tüm ağırlığımı koyacağım"

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Hasan Sertoğlu, “BTM İkinci Ligin oynanmasını istiyoruz. Ligin oynanması için de tüm ağırlığımı koyacağım. Ancak karar mercii Sağlık ve Bilim Kurullarıdır” açıklamasını yaptı

"BTM için tüm ağırlığımı koyacağım"

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligin oynanmasını istiyoruz.

Çünkü Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligde mücadele edecek olan kulüpler yeni sezon için maddi harcamalarda bulundular. Bunun yanında karantina öncesinde ve sonrasında yapılan antrenmanlar ve harcanan emekler vardır.

Tüm bunları göz ardı edemeyeceğimiz için ben Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligin oynanması için tüm ağırlığımı koyacağım. Ancak unutulmamalıdır ki bu konuda karar mercii Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz değil, Sağlık ve Bilim Kurullarıdır.

Ben Sağlık Bakanımız Ali Pilli ile Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligin oynanması konusunu görüşeceğim.”

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