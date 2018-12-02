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BTM heyecanında ilk hafta geride kaldı

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BTM heyecanında ilk hafta geride kaldı
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BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da oynanan ilk hafta maçlarıyla, yeni sezon heyecanı başladı. 2 grupta oynanan 8 maçta tek deplasman galibiyetini Vadili alırken, berabere biten tek maçta, Görneç ile Dörtyol, 1-1 berabere kaldılar.            

BTM Birinci Lig’de gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Görneç - Dörtyol            1 – 1

Geçitkale - Serdarlı        3 – 0

Mehmetçik - Vadili        1 – 2

Dipkarpaz - Gaziköy       3 – 0

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Lapta - Aydınköy                  3 – 1

Karaoğlanoğlu - Yılmazköy  2 – 0   

Zümrütköy - Denizli              3 – 2

Tatlısu - Ortaköy                    1 – 0

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