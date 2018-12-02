BTM heyecanında ilk hafta geride kaldı

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da oynanan ilk hafta maçlarıyla, yeni sezon heyecanı başladı. 2 grupta oynanan 8 maçta tek deplasman galibiyetini Vadili alırken, berabere biten tek maçta, Görneç ile Dörtyol, 1-1 berabere kaldılar.
BTM Birinci Lig’de gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Görneç - Dörtyol 1 – 1
Geçitkale - Serdarlı 3 – 0
Mehmetçik - Vadili 1 – 2
Dipkarpaz - Gaziköy 3 – 0
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Lapta - Aydınköy 3 – 1
Karaoğlanoğlu - Yılmazköy 2 – 0
Zümrütköy - Denizli 3 – 2
Tatlısu - Ortaköy 1 – 0