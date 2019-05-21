BTM heyecanı sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM 2.Ligi’nde 1.Grup ve 3.Grup'ta 25-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı.

Saat 17:00’de başlayacak olan maçlar arasında en dikkat çekici olan maç ise BTM İkinci Lig Birinci Grupta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında oynanacak maç olacak.

Maçların programı şöyle:

İncirli – Akıncılar, Mehmetali Toker Stadı

Çayönü – Tuzla, Dörtyol Stadı

Yenişehir – Güvercinlik, Canbulat Stadı

Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı