BTM heyecanı Pazar günü

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta altıncı hafta maçları 18 Şubat Pazar günü saat 11:30’da oynanacak. Dipkarpaz – Serdarlı maçı ise saat 14:00’te başlayacak.

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta altıncı hafta maç progamı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM-1. Lig Kırmızı Grup:

Vadili – Yıldırım (Cemal Sakallı)

Geçitkale – Gaziköy (Timur Bodi)

Dörtyol - Tatlısu Seracılar (Enver Kalkın)

Dipkarpaz – Serdarlı (Ömer Doğru) (Saat 14:00)

Kumyalı – Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)

BTM-1. Lig Beyaz Grup:

Ortaköy- Aydınköy (Şakir Azizoğlu)

Karşıyaka – Düzkaya (Hasan Eriş)

Karaoğlanoğlu – Yılmazköy (Ahmet Özkurtuluş)

Tatlısu – Denizli (Zekai Töre)