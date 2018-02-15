BTM heyecanı Pazar günü

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta altıncı hafta maçları 18 Şubat Pazar günü saat 11:30’da oynanacak. Dipkarpaz – Serdarlı maçı ise saat 14:00’te başlayacak.
BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta altıncı hafta maç progamı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM-1. Lig Kırmızı Grup:
Vadili – Yıldırım (Cemal Sakallı)
Geçitkale – Gaziköy (Timur Bodi)
Dörtyol - Tatlısu Seracılar (Enver Kalkın)
Dipkarpaz – Serdarlı (Ömer Doğru) (Saat 14:00)
Kumyalı – Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
BTM-1. Lig Beyaz Grup:
Ortaköy- Aydınköy (Şakir Azizoğlu)
Karşıyaka – Düzkaya (Hasan Eriş)
Karaoğlanoğlu – Yılmazköy (Ahmet Özkurtuluş)
Tatlısu – Denizli (Zekai Töre)