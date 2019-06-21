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BTM gruplarında hakemler açıklandı

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BTM gruplarında hakemler açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligde gruplardaki son hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu Altıncı Grupta lider ile ikincinin karşı karşıya geleceği ve grup liderinin belirleneceği İskele Cumhuriyet Stadındaki Yarköy – Kumyalı maçına geride kalan sezonun başarılı isimlerinden Turgay Misk'i atadı.

Play off finallerine yükselecek olan takımların belirleneceği son karşılaşmalar 22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak ve saat 17.30’da başlayacak.

BTM’de son hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Haziran Cumartesi

1.Grup

Dörtyol Stadı: Güvercinlik Yenişehir (Abdullah Adem)

2.Grup

Mustafa Üçöz Stadı: Dağyolu – Dikmen Gücü (Burak Mandıralı)

Emek Stadı: Gayretköy – Serhatköy (Olgun Canik)

Ortaköy Stadı: Pınarbaşı – Alayköy (Ahmet Genç)

 3.Grup

Tepebaşı Sahası: Çamlıbel – Kalkanlı (Zekai Töre)

4.Grup

Yeniceköy Sahası: Yeniceköy – Gülgün Süt Düzova (İsmail Egeli)

Sadık Cemil Stadı: Demirhan – Mutluyaka (Necmi Bulut)

Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Dilekkaya (Cemal Sarı)

5.Grup

Raif Denktaş Stadı: Karadeniz 61 – Civisil (Şakir Azizoğlu)

Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzon – Tatlısu Seracılar (Mert Ercan Bulut)

Ötüken Sahası: Ötüken – Boğaziçi (İsmail Ercan)

23 Haziran Pazar

1.Grup

Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar – İncirli (Hakan Ünal)

Dörtyol Stadı: Tuzla – Çayönü (Mehmet Çelik)

3.Grup

Şht. Şevket Kadir Stadı: Sadrazam Kayalar – Akdeniz (Fatih Bardakçıoğlu)

Aydınköy Sahası: Mevlevi – Tepebaşı (Mustafa Torun)

6.Grup

Cumhuriyet Stadı: Yarköy – Kumyalı (Turgay Misk)

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