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BTM finallerinde MHK tecrübe dedi

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselecek takımların belirleneceği Play-Off finallerine Süper Lig ve Birinci Lig deneyimi olan hakemleri atadı

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BTM finallerinde MHK tecrübe dedi
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2018-2019 futbol sezonunda BTM 2 Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar belirlenmişti.

Play-Off müsabakaları 28 Haziran Cuma günü saat 17.00’de tarafsız sahalarda oynanacak. Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı vuruşlarıyla belirlenecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselecek takımların belirleneceği Play-Off finallerine Süper Lig ve Birinci Lig deneyimi olan hakemleri atadı.

Play-Off müsabakalarının programı ve maçları yönetecek hakemler aşağıdaki gibidir:

Dikmen Gücü Spor Kulübü - Tuzla A.B.Spor Kulübü, Cihangir Stadı, Emre Öztaşlı

1461 İskele Trabzon Spor - Boğaziçi, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal

İncirli Spor Kulübü - Kumyalı Spor Kulübü, Akova Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir

Sadrazam Kayalar - Yarköy PG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

Gülgün Düzova - Dilekkaya, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı, Turgay Misk

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