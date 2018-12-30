BTM'de yılın liderleri Görneç ve Lapta

BTM Birinci Lig’de Görneç ile Lapta, 2018 yılını lider olarak tamamlayan takımlar oldular

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da Görneç ile Lapta, 2018 yılını lider olarak tamamlayan takımlar oldular.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 13 puan toplayan Görneç, 2018 yılını 4 maçta 12 puan toplayan, kayıpsız Vadili’nin 1 puan önünde lider tamamladı. Grubun son sırasında ise puansız Mehmetçik yer alıyor.

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçta 11 puan toplayan Lapta, 2018 yılını 5 maçta 10’ar puan toplayan, Karaoğlanoğlu ile Denizli’nin 1 puan önünde lider tamamladı. Grubun son sırasında ise puansız Aydınköy yer alıyor.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada alınan sonuçlar şöyle:

30 Aralık Pazar

Mehmetçik - Görneç, 0-3

Geçitkale - Türkmenköy, 0-2

Dipkarpaz - Dörtyol, 0-0

Serdarlı - Gaziköy, 2-4

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Tatlısu - Zümrütköy, 4-1

Ortaköy - Aydınköy, 4-2

Yılmazköy - Denizli, 0-3

Karaoğlanoğlu - Lapta, 1-1