BTM'de yılın liderleri Görneç ve Lapta

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da Görneç ile Lapta, 2018 yılını lider olarak tamamlayan takımlar oldular.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 13 puan toplayan Görneç, 2018 yılını 4 maçta 12 puan toplayan, kayıpsız Vadili’nin 1 puan önünde lider tamamladı. Grubun son sırasında ise puansız Mehmetçik yer alıyor.
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçta 11 puan toplayan Lapta, 2018 yılını 5 maçta 10’ar puan toplayan, Karaoğlanoğlu ile Denizli’nin 1 puan önünde lider tamamladı. Grubun son sırasında ise puansız Aydınköy yer alıyor.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada alınan sonuçlar şöyle:
30 Aralık Pazar
Mehmetçik - Görneç, 0-3
Geçitkale - Türkmenköy, 0-2
Dipkarpaz - Dörtyol, 0-0
Serdarlı - Gaziköy, 2-4
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Tatlısu - Zümrütköy, 4-1
Ortaköy - Aydınköy, 4-2
Yılmazköy - Denizli, 0-3
Karaoğlanoğlu - Lapta, 1-1