banner237
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
2 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
73 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
35 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
29 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
225 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
67 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
55 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
28 0
banner82

BTM'de yılın liderleri Görneç ve Lapta

banner27

BTM Birinci Lig’de Görneç ile Lapta, 2018 yılını lider olarak tamamlayan takımlar oldular

banner210
BTM'de yılın liderleri Görneç ve Lapta
banner215

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da Görneç ile Lapta, 2018 yılını lider olarak tamamlayan takımlar oldular.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 13 puan toplayan Görneç, 2018 yılını 4 maçta 12 puan toplayan, kayıpsız Vadili’nin 1 puan önünde lider tamamladı. Grubun son sırasında ise puansız Mehmetçik yer alıyor.

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçta 11 puan toplayan Lapta, 2018 yılını 5 maçta 10’ar puan toplayan, Karaoğlanoğlu ile Denizli’nin 1 puan önünde lider tamamladı. Grubun son sırasında ise puansız Aydınköy yer alıyor.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada alınan sonuçlar şöyle:

30 Aralık Pazar

Mehmetçik - Görneç, 0-3

Geçitkale - Türkmenköy, 0-2

Dipkarpaz - Dörtyol, 0-0

Serdarlı - Gaziköy, 2-4

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Tatlısu - Zümrütköy, 4-1

Ortaköy - Aydınköy, 4-2

Yılmazköy - Denizli, 0-3

Karaoğlanoğlu - Lapta, 1-1

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.