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BTM'de son hafta dananın kuyruğu kopacak

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BTM'de grup heyecanında sona gelinirken, 6 grubun 3 tanesinde gruptan çıkan takımlar belli oldu. Diğer yükselecek takımlar son hafta maçlarından sonra belli olacak

BTM'de son hafta dananın kuyruğu kopacak
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BTM İkinci Lig'de grup heyecanında sona gelinirken, 6 grubun 3 tanesinde gruptan çıkan takımlar belli oldu. Diğer 3 gruptan yükselecek olan takımlar son hafta maçlarından sonra belli olacak.

BTM İkinci Lig 3. Grup'tan Türkmenköy 15 puanla, BTM İkinci Lig 5. Grup'tan Dikmen 15 puanla ve BTM İkinci Lig 6. Grup'tan Zümrütköy 18 puanla play off bölümüne yükseldi.

BTM İkinci Lig 1. Grup'ta son hafta oynanacak olan Karadeniz 61 - İskele Trabzon maçından sonra gruptan çıkacak belli olacak. Karadeniz 61 son haftaya 13 puanla avantajlı girerken, İskele Trabzon 11 puanla mutlak kazanmak zorunda olacak. BTM İkinci Lig 2. Grup'ta lider Mutlayaka 14 puanla son haftaya avantajlı giriyor. Tuzla 13 puanda bulunurken, kazanıp, Mutluyaka'nın kaybetmesini bekleyecek.

BTM İkinci Lig 5. Grup'ta Balıkesir son haftaya 16 puanla avantajlı girerken, son haftadaki, rakibi Düzova 14 puanda yer alıyor. Son haftada bu 2 takım arasındaki maç düğümü çözecek.

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