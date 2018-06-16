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BTM'de son bilet sahibini buluyor

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BTM'de grup heyecanında sona gelinirken, 6 grubun 5 tanesinde gruptan çıkan takımlar belli oldu. Play off'a yükselecek son takım bugün belli olacak

BTM'de son bilet sahibini buluyor
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Hamit SAKALLI

BTM İkinci Lig'de grup heyecanında sona gelinirken, 6 grubun 5 tanesinde gruptan çıkan takımlar belli oldu. BTM İkinci Lig 1. Grup'tan yükselecek olan takım bugün belli olacak.

BTM İkinci Lig 3. Grup'tan Türkmenköy 15 puanla, BTM İkinci Lig 5. Grup'tan Dikmen 15 puanla ve BTM İkinci Lig 6. Grup'tan Zümrütköy 18 puanla play off bölümüne yükseldi.

MUTLUYAKA VE DÜZOVA’DA PLAY-OFF’TA

BTM İkinci Lig 2. Grup'ta lider Mutlayaka  Güvercinlik’i 2-1 mağlup ederek 17 puanla grubu lider bitirdi.

BTM İkinci Lig 5. Grup'ta Balıkesir son haftaya 16 puanla avantajlı girerken, son haftadaki, rakibi 14 puanlı Düzova’ya 3-1 mağlup olunca grupta Düzova  play off’a kalan takım oldu.

BTM İkinci Lig 1. Grup'ta son hafta oynanacak Canbulat Stadı'nda oynanacak olan Karadeniz 61 - İskele Trabzon maçından sonra gruptan çıkacak belli olacak. Karadeniz 61 son haftaya 13 puanla avantajlı girerken, İskele Trabzon 11 puanla mutlak kazanmak zorunda olacak.

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