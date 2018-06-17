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BTM'de son bilet Karadeniz 61'in

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BTM'de grup heyecanında sona gelinirken, 6 gruptan çıkan takımlar belli oldu. Play off'a yükselen son takım Karadeniz 61 takımı oldu

BTM'de son bilet Karadeniz 61'in
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Hamit SAKALLI

BTM İkinci Lig'de grup heyecanında sona gelinirken, 6 grubun 5 tanesinde gruptan çıkan takımlar belli oldu. BTM İkinci Lig 1. Grup'tan yükselecek olan takım dün belli oldu.

BTM İkinci Lig 3. Grup'tan Türkmenköy 15 puanla, BTM İkinci Lig 5. Grup'tan Dikmen 15 puanla ve BTM İkinci Lig 6. Grup'tan Zümrütköy 18 puanla play off bölümüne yükseldi. BTM İkinci Lig 2. Grup'ta Mutlayaka 17 puanla, BTM İkinci Lig 5. Grup'ta ise Düzova 17 puanla Play off'a yükselmişlerdi.

BTM İkinci Lig 1. Grup'ta dün Canbulat Stadı'nda oynanan Karadeniz 61 - İskele Trabzon maçından sonra gruptan çıka son takım belli oldu. Karadeniz 61 son haftaya 13 puanla avantajlı girerken, konuk ettiği İskele Trabzon ile 2-2 berabere kalarak puanını 14 yaptı. En yakın takipçisi İskele Trabzon ise 12 puanda kaldı.

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