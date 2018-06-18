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BTM'de kura günü

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BTM İkinci Lig'de kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 3'erli iki grupta yer alacak 6 takım arasından gruplarını lider tamamlayan 2 takım, BTM Birinci Lige yükselecek

BTM'de kura günü
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Soydan SAKALLI

BTM İkinci Lig'de grup maçları sonrasında oynanacak olan ikinci tur play off grubu maçları kura çekimi bugün saat 16:00'da KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

23, 27 ve 30 Haziran tarihlerinde yapılacak BTM 2. Ligi Play-Off maçlarında oynamaya hak kazanan, Karadeniz 61, Mutluyaka, Türkmenköy, Gülgün Süt Düzova ve Dikmen takımlarının hedefi play-off maçlarından BTM Birinci Lige yükselmeyi hedefleyecekler.

BTM İkinci Lig 1. Grup'tan Karadeniz 61 14 puanla, BTM İkinci Lig 2. Grup'tan Mutlayaka 17 puanla, BTM İkinci Lig 3. Grup'tan Türkmenköy 15 puanla, BTM İkinci Lig 4. Grup'tan Düzova 17 puanla, BTM İkinci Lig 5. Grup'tan Dikmen 15 puanla ve BTM İkinci Lig 6. Grup'tan Zümrütköy 18 puanla play off bölümüne yükseldi. BTM İkinci Lig 2. Grup'tan Mutlayaka 17 puanla, BTM İkinci Lig 4. Grup'tan ise Düzova 17 puanla Play off'a yükselmişlerdi.

İkinci tur play off grubu maçları için mevcut 6 takım, 3'eli iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü maçlar oynayacaklar. Bu maçlar sonunda gruplarını lider tamamlayan 2 takım, BTM İkinci Lig'den, BTM Birinci Lige yükselecekler.

BTM Birinci Lig'den 4 takım Akçay, Aydınköy, Kumyalı ve Tatlısu Seracılar, BTM İkinci Lige düşmüşlerdi.

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