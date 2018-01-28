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BTM'de Karşıyaka çok farklı

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BTM'de Karşıyaka çok farklı
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BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan maçlarla üçüncü hafta tamamlanırken en farklı galibiyeti Karşıyaka elde etti. Karşıyaka bölge ekibi Karaoğlanoğlu'nu çok farklı bir skorla 6-0 mağlup etti.

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta oynanan diğer maçlarda Yılmazköy, Aydınköy'ü 2-1, Ortaköy, Tatlısu'yu 5-0, Denizli deplasmanda Düzkaya'yı 2-0 mağlup etti.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan günün tek maçında ise Dörtyol deplasmanda Yıldırım'ı 1-0 mağlup etti. BTMBirinci Lig Kırmızı Grup’ta Cumartesi oynanan maçlarda Gaziköy ile Mesarya golsüz 0-0, Tatlısu Seracılar ile Vadili ise 1-1 berabere kalmışlardı.

Serdarlı, Kumyalı’yı 3-0 mağlup ederken, Geçitkale, Dipkarpaz deplasmanından 1-0’lık üstünlükle ayrılmıştı.

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