BTM 'de kader haftası

BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige yükselecek 5 takımı belirleyecek Play-Off finallerine yükselecek takımlar son hafta maçlarından sonra kesinleşecek. Play-Off finallerinde 5 takım seri başı olacak

Soydan SAKALLI

Yeni sezon BTM Birinci Lig 20 takımlı, 10’arlı iki grup şeklinde oynanacağı için BTM İkinci Lig’den 5 takım, BTM Birinci Lige yükselecek. Buna göre 6 grupta lider olarak grubunu bitiren ve 4 tane de en iyi grup ikincisini eşleşerek Play-Off finallerini oynayacaklar. Play-Off finallerini kazanan takımlar, BTM Birinci Lige terfi edecekler.

Şu ana kadar 3 takım, Dikmen Gücü, Sadrazam Kayalar ve İncirli, lider olarak Play-Off finallerine yükselmeyi garantilediler. Kalan 7 takımdan lider ve ikinci sırada Play-Off finallerine yükselecek takımlar ise son hafta maçlarından sonra belli olacaklar. Play-Off finallerinde en iyi puan ortalamasına sahip 5 takım seri başı olacaklar. En düşük puan ortalamalı lider ile ikinci sırada terfi edenler ise seri başı takımların rakipleri olacaklar.

BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige yükselecek 5 takımın belirleneceği Play-Off finallerini oynayacak takımların eşleşeceği maçlar kura ile belirlenecek.

(Foto: Richard BEALE)