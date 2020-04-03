BTM de K-PET Ligleri ile birlikte başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ilk başlama tarihi ertelendikten sonra hiç başlayamayan BTM İkinci Ligi de K-PET Ligleri ile birlikte başlatacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve liglerin başlama tarihi ile ilgili olası tarih vermişti.

Bakanlar Kurulunun 10 Nisan tarihinden sonra alacağı karara göre hareket edecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ilk başlama tarihi ertelendikten sonra hiç başlayamayan BTM İkinci Ligi de K-PET Ligleri ile birlikte başlatacak.

Liglerin Nisan ayı sonunda başlatılması durumunda BTM İkinci Ligi de bu tarihte başlatılacak. Sürecin uzaması durumunda ise BTM İkinci Ligi Yaz aylarında başlatılabilecek.