banner411
banner69
18 0
14 0
 
61 0
20 0
45 0
100 0
Hastürk; “Sanat İyileştirir”
Hastürk; “Sanat İyileştirir”
26 0
banner374

BTM de K-PET Ligleri ile birlikte başlayacak

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ilk başlama tarihi ertelendikten sonra hiç başlayamayan BTM İkinci Ligi de K-PET Ligleri ile birlikte başlatacak

BTM de K-PET Ligleri ile birlikte başlayacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve liglerin başlama tarihi ile ilgili olası tarih vermişti.

Bakanlar Kurulunun 10 Nisan tarihinden sonra alacağı karara göre hareket edecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ilk başlama tarihi ertelendikten sonra hiç başlayamayan BTM İkinci Ligi de K-PET Ligleri ile birlikte başlatacak.

Liglerin Nisan ayı sonunda başlatılması durumunda BTM İkinci Ligi de bu tarihte başlatılacak. Sürecin uzaması durumunda ise BTM İkinci Ligi Yaz aylarında başlatılabilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.