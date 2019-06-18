BTM 'de ilk hedef finaller

BTM İkinci Lig’den 5 takım, BTM Birinci Lige yükselecek. Terfi edecek takımların belirleneceği Play-Off finallerine yükselecek iki takım belirlendi. İkinci Grupta Dikmen Gücü, Üçüncü Grupta Sadrazam Kayalar, Play-Off finallerine yükseldiler

Soydan SAKALLI

Yeni sezon BTM Birinci Lig 20 takımlı, 10’arlı iki grup şeklinde oynanacağı için BTM İkinci Lig’den 5 takım, BTM Birinci Lige yükselecek.

Buna göre 6 grupta lider olarak grubunu bitiren ve 4 tane de en iyi grup ikincisini eşleşerek Play-Off finalleri oynayacaklar. Play-Off finalleri kazanan takımlar terfi edecekler.

BTM İkinci Lig’de Birinci Grup hariç, normal sezonun bitimine 1 hafta kalan gruplardan lider olarak Play-Off finallerine yükselecek takımlar da belirlenmeye başladı. Gruplardan sadece 2 takım Play-Off finallerine yükselmeyi garantiledi.

BTM İkinci Lig İkinci Grupta Dikmen Gücü, Üçüncü Grupta Sadrazam Kayalar, lider olarak Play-Off finallerine yükselirlerken, diğer takımlar son hafta maçlarından sonra belli olacaklar.

Birinci Grupta ise kalan 2 maç sonrasında Play-Off finallerine yükselecek takım veya takımlar belirlenecek.