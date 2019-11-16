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BTM'de heyecan artıyor

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BTM'de heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.hafta maçları başlarken, heyecan da giderek artıyor.

Kırmızı Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Yeni Boğaziçi - Dipkarpaz, 7-0

Mehmetçik - Serdarlı, 2-2

Vadili - İskele Trabzon, 4-1

17 Kasım Pazar, Saat: 11:00

Geçitkale - Yarköy, Geçitkale Stadı, Mustafa Torun

Türkmenköy - İncirli Mehmetaki Toker Stadı, Osman Küçük

Beyaz Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Karaoğlanoğlu - Değirmenlik, 0-3

Tatlısu - Dikmen, 1-2

17 Kasım Pazar, Saat: 11:00

Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru

Ortaköy - Düzova, Ortaköy Stadı, Ferhat Tuna

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