BTM'de heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.hafta maçları başlarken, heyecan da giderek artıyor.
Kırmızı Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Yeni Boğaziçi - Dipkarpaz, 7-0
Mehmetçik - Serdarlı, 2-2
Vadili - İskele Trabzon, 4-1
17 Kasım Pazar, Saat: 11:00
Geçitkale - Yarköy, Geçitkale Stadı, Mustafa Torun
Türkmenköy - İncirli Mehmetaki Toker Stadı, Osman Küçük
Beyaz Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Karaoğlanoğlu - Değirmenlik, 0-3
Tatlısu - Dikmen, 1-2
17 Kasım Pazar, Saat: 11:00
Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru
Ortaköy - Düzova, Ortaköy Stadı, Ferhat Tuna