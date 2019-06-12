 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
13 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
38 0
 
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
7 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
308 0
Pato’ya evinden çağrı var
Pato’ya evinden çağrı var
268 0
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
10 0
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
72 0
banner82

BTM'de hafta içi heyecanında alınan sonuçlar

banner27

banner315
BTM'de hafta içi heyecanında alınan sonuçlar
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam ediyor.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

1.GRUP

Tuzla – Yenişehir: 5-3

Çayönü – İncirli: 0-5

Pile – Güvercinlik: 1-2

2. GRUP

Alayköy – Dikmen:

Gayretköy – Pınarbaşı: 2-2

Dağyolu – Serhatköy: 3-1

3.GRUP

Tepebaşı - Akdeniz, 4-3

Çamlıbel - Mevlevi, 2-0

Sadrazam Kayalar - Kalkanlı, 6-0

5. GRUP

Boğaziçi – Civisil: 3-2

İskele Trabzon – Ötüken: 3-0

Karadeniz 61 - Tatlısu Seracılar,

6. GRUP

Bafra - Kumyalı, 0-1

Yeni Erenköy - Ardahan, 1-2

Yarköy - Ergazi, 6-0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.