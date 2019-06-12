BTM'de hafta içi heyecanında alınan sonuçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam ediyor.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
1.GRUP
Tuzla – Yenişehir: 5-3
Çayönü – İncirli: 0-5
Pile – Güvercinlik: 1-2
2. GRUP
Alayköy – Dikmen:
Gayretköy – Pınarbaşı: 2-2
Dağyolu – Serhatköy: 3-1
3.GRUP
Tepebaşı - Akdeniz, 4-3
Çamlıbel - Mevlevi, 2-0
Sadrazam Kayalar - Kalkanlı, 6-0
5. GRUP
Boğaziçi – Civisil: 3-2
İskele Trabzon – Ötüken: 3-0
Karadeniz 61 - Tatlısu Seracılar,
6. GRUP
Bafra - Kumyalı, 0-1
Yeni Erenköy - Ardahan, 1-2
Yarköy - Ergazi, 6-0