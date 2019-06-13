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BTM'de hafta içi heyecanı tamamlandı

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BTM'de hafta içi heyecanı tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam ediyor.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

1.GRUP

Tuzla – Yenişehir: 5-3

Çayönü – İncirli: 0-5

Pile – Güvercinlik: 1-2

2. GRUP

Alayköy – Dikmen:0-5

Gayretköy – Pınarbaşı: 2-2

Dağyolu – Serhatköy: 3-1

3.GRUP

Tepebaşı - Akdeniz, 4-3

Çamlıbel - Mevlevi, 2-0

Sadrazam Kayalar - Kalkanlı, 6-0

4. GRUP

Dilekkaya – Gülgün Süt Düzova: 0-4

Demirhan – Kırıkkale: 2-1

Yeniceköy – Mutluyaka: 4-1

5. GRUP

Boğaziçi – Civisil: 3-2

İskele Trabzon – Ötüken: 3-0

Karadeniz 61 - Tatlısu Seracılar,

6. GRUP

Bafra - Kumyalı, 0-1

Yeni Erenköy - Ardahan, 1-2

Yarköy - Ergazi, 6-0

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