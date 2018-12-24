BTM'de futbol pazarı yaşanacak

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Lig'de, Kırmızı ve Beyaz Gruplar'da 5. hafta maçlarının tümü Pazar günü oynanacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta programı şöyle:
30 Aralık Pazar
Mehmetçik - Görneç, Mehmetçik Stadı (Saat 14:00)
Geçitkale - Türkmenköy, Tatlısu Sahası (Saat 11:00)
Dipkarpaz - Dörtyol, Dipkarpaz Sahası(Saat 14:00)
Serdarlı - Gaziköy, Serdarlı Sahası (Saat 11:00)
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta programı şöyle:
30 Aralık Pazar(Saat 11:00)
Tatlısu - Zümrütköy, Dr Ali Özsoy Stadı
Ortaköy - Aydınköy, Ortaköy Sahası
Yılmazköy - Denizli, Cemal Şahdur Stadı
Karaoğlanoğlu - Lapta Orhan Dural Stadı