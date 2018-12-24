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BTM'de futbol pazarı yaşanacak

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BTM'de futbol pazarı yaşanacak
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Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Lig'de, Kırmızı ve Beyaz Gruplar'da 5. hafta maçlarının tümü Pazar günü oynanacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta programı şöyle:

30 Aralık Pazar

Mehmetçik - Görneç, Mehmetçik Stadı (Saat 14:00)

Geçitkale - Türkmenköy, Tatlısu Sahası (Saat 11:00)

Dipkarpaz - Dörtyol, Dipkarpaz Sahası(Saat 14:00)

Serdarlı - Gaziköy, Serdarlı Sahası (Saat 11:00)

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta programı şöyle:

30 Aralık Pazar(Saat 11:00)

Tatlısu - Zümrütköy, Dr Ali Özsoy Stadı

Ortaköy - Aydınköy, Ortaköy Sahası

Yılmazköy - Denizli, Cemal Şahdur Stadı

Karaoğlanoğlu - Lapta Orhan Dural Stadı

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