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BTM'de fikstür çekimine ilgi az oldu

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BTM'de fikstür çekimine ilgi az oldu
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İsa TABAK

BTM İkinci Lig hazırlıklarını sürdüren BTM Kurulu, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda fikstür çekimi gerçekleştirdi.

6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği BTM İkinci Lig için BTM Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği fikstür çekimine ilginin az olması, kulüplerin fikstürü merak etmemesi olarak değerlendirildi. 21 -22 Nisan’da oynanacak olan maçlarla başlayacak yeni sezon öncesinde yapılan fikstür çekimine daha çok Lefkoşa ve Girne bölgesinde yer alan kulüplerin katıldığı görüldü. BTM Kurulu, fikstür çekimi sonrasında ise haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

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