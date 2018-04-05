BTM'de fikstür çekimine ilgi az oldu

İsa TABAK

BTM İkinci Lig hazırlıklarını sürdüren BTM Kurulu, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda fikstür çekimi gerçekleştirdi.

6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği BTM İkinci Lig için BTM Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği fikstür çekimine ilginin az olması, kulüplerin fikstürü merak etmemesi olarak değerlendirildi. 21 -22 Nisan’da oynanacak olan maçlarla başlayacak yeni sezon öncesinde yapılan fikstür çekimine daha çok Lefkoşa ve Girne bölgesinde yer alan kulüplerin katıldığı görüldü. BTM Kurulu, fikstür çekimi sonrasında ise haftalık toplantısını gerçekleştirdi.