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BTM'de alınan sonuçlar şöyle:

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BTM'de alınan sonuçlar şöyle:
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1.Grup

Güvercinlik Yenişehir: 5-2

 Akdoğan Akıncılar – İncirli: 4-2

Tuzla – Çayönü:    7-0

2.Grup

Dağyolu – Dikmen Gücü: 0-3

Gayretköy – Serhatköy: 4-1

Pınarbaşı – Alayköy: 6-1

3.Grup

Çamlıbel – Kalkanlı: 0-3

Sadrazam Kayalar – Akdeniz:  1-1

Mevlevi – Tepebaşı:                 1-2

4.Grup

Yeniceköy – Gülgün Süt Düzova: 1-2

Demirhan – Mutluyaka: 4-2

Kırıkkale – Dilekkaya: 2-3

5.Grup

Karadeniz 61 – Civisil (Oynanmayacak)

1461 İskele Trabzon – Tatlısu Seracılar: 3-0

Ötüken – Boğaziçi: 1-2

6.Grup

Yarköy – Kumyalı: 0-0

Y.Erenköy – Ergazi: 2-3

Ardahan – Bafra: 5-7

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