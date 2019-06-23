BTM'de alınan sonuçlar şöyle:

1.Grup
Güvercinlik Yenişehir: 5-2
Akdoğan Akıncılar – İncirli: 4-2
Tuzla – Çayönü: 7-0
2.Grup
Dağyolu – Dikmen Gücü: 0-3
Gayretköy – Serhatköy: 4-1
Pınarbaşı – Alayköy: 6-1
3.Grup
Çamlıbel – Kalkanlı: 0-3
Sadrazam Kayalar – Akdeniz: 1-1
Mevlevi – Tepebaşı: 1-2
4.Grup
Yeniceköy – Gülgün Süt Düzova: 1-2
Demirhan – Mutluyaka: 4-2
Kırıkkale – Dilekkaya: 2-3
5.Grup
Karadeniz 61 – Civisil (Oynanmayacak)
1461 İskele Trabzon – Tatlısu Seracılar: 3-0
Ötüken – Boğaziçi: 1-2
6.Grup
Yarköy – Kumyalı: 0-0
Y.Erenköy – Ergazi: 2-3
Ardahan – Bafra: 5-7