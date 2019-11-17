BTM'de alınan sonuçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.hafta maçları başlarken, heyecan da giderek artıyor.
Kırmızı Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Yeni Boğaziçi -Dipkarpaz, 7-0
Mehmetçik - Serdarlı, 2-2
Vadili - İskele Trabzon, 4-1
Geçitkale -Yarköy, 2-1
Türkmenköy - İncirli 2-1
Beyaz Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Karaoğlanoğlu - Değirmenlik, 0-3
Tatlısu - Dikmen, 1-2
Denizli -Yılmazköy, 1-3
Ortaköy -Düzova, 2-1