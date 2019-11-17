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BTM'de alınan sonuçlar

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BTM'de alınan sonuçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.hafta maçları başlarken, heyecan da giderek artıyor.

Kırmızı Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Yeni Boğaziçi -Dipkarpaz, 7-0

Mehmetçik - Serdarlı, 2-2

Vadili - İskele Trabzon, 4-1

Geçitkale -Yarköy, 2-1

Türkmenköy - İncirli 2-1

Beyaz Grupta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Karaoğlanoğlu - Değirmenlik, 0-3

Tatlısu - Dikmen, 1-2

Denizli -Yılmazköy, 1-3

Ortaköy -Düzova, 2-1

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