BTM'de 2. devre başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2.devre başladı.
Ligde 10.haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Kırmızı Grup
Türkmenköy - Yeni Boğaziçi, 0-1
5 Ocak Pazar, Saat 14:00
Mehmetçik - Yarköy, Mehmetçik Stadı, Nejmi Bulut
İskele Trabzsonspor - İncirli, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Vadili - Dipkarpaz, 14 Ağustos Stadı, Mustafa Torun
Geçitkale - Serdarlı, Geçitkale Stadı, Olgun Canik
Beyaz Grup
Zümrütköy - Yılmazköy, 2-1
5 Ocak Pazar, Saat 14:00
Ortaköy - Değirmenlik, Ortaköy Stadı, Hakan Ünal
Karaoğlanoğlu - Düzova, Orhan Dural Stadı, Abdullah Genç