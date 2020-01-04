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BTM'de 2. devre başladı

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BTM'de 2. devre başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2.devre başladı.

Ligde 10.haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Kırmızı Grup

Türkmenköy - Yeni Boğaziçi, 0-1

5 Ocak Pazar, Saat 14:00

Mehmetçik - Yarköy, Mehmetçik Stadı, Nejmi Bulut

İskele Trabzsonspor - İncirli, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Vadili - Dipkarpaz, 14 Ağustos Stadı, Mustafa Torun

Geçitkale - Serdarlı, Geçitkale Stadı, Olgun Canik

Beyaz Grup

Zümrütköy - Yılmazköy, 2-1

Tatlısu – Denizli, 0-1

5 Ocak Pazar, Saat 14:00

Ortaköy - Değirmenlik, Ortaköy Stadı, Hakan Ünal

Karaoğlanoğlu - Düzova, Orhan Dural  Stadı, Abdullah Genç

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