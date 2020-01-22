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BTM cezalıları belirlendi

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BTM cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Adem Güngör Dipkarpaz

1 Maç

Alican Başlı Zümrütköy  

2 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

ABDİ MORKAYA Yarköy  

3 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

İSA AVUNÇ

Zümrütköy SK

YUSUF KAYA

İncirli SK
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