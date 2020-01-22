BTM cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA Adem Güngör Dipkarpaz 1 Maç Alican Başlı Zümrütköy 2 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA ABDİ MORKAYA Yarköy 3 Maç

4 SARI KART CEZALILARI