BTM Birinci Lig’in son bileti Zümrütköy’ün

BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige play off A Grubu’ndan yükselen ekip, Düzova’yı 3 – 1 mağlup eden Zümrütköy oldu. Türkmenköy ve Zümrütköy, yeni sezonda BTM Birinci Lig’de mücadele edecekler

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının sonuncusu dün Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda kalabalık bir futbolsever kitlesi önünde oynandı. Türkmenköy’ün B Grubu’ndan BTM Birinci Lig’e yükselmesinden sonra BTM Birinci Lige play off A Grubu’ndan yükselen ekip, Düzova’yı 3 – 1 mağlup eden Zümrütköy oldu. İsfendiyar Açıksöz ve ekibinin başarıyla yönettiği Düzova –Zümrütköy maçının ilk devresi Zümrütköy’den Cemil ve Düzova’dan Mustafa’nın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. Zümrütköy cezalı 3 futbolcusu Tolga Canova, Serkan Kimyacı ve Mustafa Karabetça’dan yoksun çıktığı Düzova maçının ikinci devresinde beraberliğin de kendisine yeteceğinin bilinciyle daha rahat oynarken, Ali Sayalan ve Reşat Erkıvanç’ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek, BTM 1. Lige yükseldi.