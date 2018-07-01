banner107
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
10 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
19 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
38 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
113 0
Kazdağları
Kazdağları
95 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
86 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
87 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
138 0
banner82
banner147

BTM Birinci Lig’in son bileti Zümrütköy’ün

banner27

BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige play off A Grubu’ndan yükselen ekip, Düzova’yı 3 – 1 mağlup eden Zümrütköy oldu. Türkmenköy ve Zümrütköy, yeni sezonda BTM Birinci Lig’de mücadele edecekler

BTM Birinci Lig’in son bileti Zümrütköy’ün
banner137

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının sonuncusu dün Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda kalabalık bir futbolsever kitlesi önünde oynandı.

Türkmenköy’ün B Grubu’ndan BTM Birinci Lig’e yükselmesinden sonra BTM Birinci Lige play off A Grubu’ndan yükselen ekip, Düzova’yı 3 – 1 mağlup eden Zümrütköy oldu.

İsfendiyar Açıksöz ve ekibinin başarıyla yönettiği Düzova –Zümrütköy maçının ilk devresi Zümrütköy’den Cemil ve Düzova’dan Mustafa’nın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Zümrütköy cezalı 3 futbolcusu Tolga Canova, Serkan Kimyacı ve Mustafa Karabetça’dan yoksun çıktığı Düzova maçının ikinci devresinde beraberliğin de kendisine yeteceğinin bilinciyle daha rahat oynarken, Ali Sayalan ve Reşat Erkıvanç’ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek, BTM 1. Lige yükseldi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.