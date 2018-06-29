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BTM Birinci Lige yükselecek ikinci ekip belirleniyor

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BTM Birinci Lige A Grubu’ndan yükselecek ekip, bugün oynanacak Düzova –Zümrütköy maçından sonra belirlenecek

BTM Birinci Lige yükselecek ikinci ekip belirleniyor
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının sonuncusu bugün oynanacak.

Türkmenköy’ün B Grubu’ndan BTM Birinci Lig’e yükselmesinden sonra BTM Birinci Lige A Grubu’ndan yükselecek ekip bugün belirleniyor. Merkez Hakem Kurulu da Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda saat 17:30’da oynanacak olan Düzova –Zümrütköy maçının hakemlerini açıkladı. Kader maçını İsfendiyar Açıksöz yönetecek.

Zümrütköy cezalı 3futbolcusu Tolga Canova, Serkan Kimyacı ve Mustafa Karabetça’dan yoksun çıkacağı Düzova maçında beraberlikle dahi ayrılırsa BTM 1. Lige yükselecek. Maçı Düzova’nın 2 farkla kazanması durumunda ise Düzova BTM 1. Lige yükselecek.

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