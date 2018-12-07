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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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BTM Birinci Lig’de yeni program açıklandı

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BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da ikinci haftanın yeni programını ve hakemleri açıkladı

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BTM Birinci Lig’de yeni program açıklandı
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BTM Birinci Lig’de gruplarda program şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

8 Aralık Cumartesi

Vadili – Dipkarpaz, Dörtyol Sahası, Nejmi Bulut, Saat 14:00        

Gaziköy – Görneç, Balıkesir Sahası, Hakan Ünal, Saat 11:00    

9 Aralık Pazar

Dörtyol, Türkmenköy Dörtyol Sahası, Osman Küçük, Saat 11:00

Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Sahası, Ali Karahasan, Saat 14:00

BTM 1. Lig Beyaz Grup

8 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Ortaköy – Zümrütköy,  Ortaköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş

9 Aralık Pazar, Saat 11:00

Aydınköy – Karaoğlanoğlu, Aydınköy Sahası, Mustafa Torun            

Yılmazköy – Tatlısu, Atilla Topaloğlu Sahası, Olgun Canik            

Denizli – Lapta, Bilal İyigün Sahası, isfendiyar Açıksöz

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