BTM Birinci Lig’de yeni program açıklandı

BTM Birinci Lig’de gruplarda program şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
8 Aralık Cumartesi
Vadili – Dipkarpaz, Dörtyol Sahası, Nejmi Bulut, Saat 14:00
Gaziköy – Görneç, Balıkesir Sahası, Hakan Ünal, Saat 11:00
9 Aralık Pazar
Dörtyol, Türkmenköy Dörtyol Sahası, Osman Küçük, Saat 11:00
Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Sahası, Ali Karahasan, Saat 14:00
BTM 1. Lig Beyaz Grup
8 Aralık Cumartesi, Saat 11:00
Ortaköy – Zümrütköy, Ortaköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş
9 Aralık Pazar, Saat 11:00
Aydınköy – Karaoğlanoğlu, Aydınköy Sahası, Mustafa Torun
Yılmazköy – Tatlısu, Atilla Topaloğlu Sahası, Olgun Canik
Denizli – Lapta, Bilal İyigün Sahası, isfendiyar Açıksöz