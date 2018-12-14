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BTM Birinci Lig’de üçüncü hafta başlıyor

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BTM Birinci Lig’de üçüncü hafta başlıyor
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup üçüncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Aralık Cumartesi

Geçitkale – Dörtyol, Tatlısu Sahası (Saat 11:00), Ahmet Özkurtuluş

Dipkarpaz – Serdar, Dipkarpaz Sahası (Saat 14:00), Şakir Azizoğlu

16 Aralık 2018 Pazar

Vadili – Gaziköy, 14 Ağustos Stadı(Saat 11:00), Fatih Bardakçıoğlu

Türkmenköy – Görneç, Mehmet Ali Toker Stadı  (Saat 11:00), Zekai Töre

BTM Birinci Lig Beyaz Grup üçüncü hafta programı şöyle:

15 Aralık Cumartesi (Saat 11:00)

Lapta – Zümrütköy, Şehit Şevket Kadir Stadı, Ömer Doğru

Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk

16 Aralık 2018 Pazar (Saat 11:00)

Tatlısu – Aydınköy Dr Ali Özsoy Stadı, Ali Karahasan

Yılmazköy – Ortaköy, Cemal Şahdur Stadı, İsmail Ercan

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