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BTM Birinci Ligde hakemler açıklandı

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BTM Birinci Ligde hakemler açıklandı
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BTM Birinci Lig Beyaz Grupta ikinci devre maçları, hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ise 10. hafta maçları oynanacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 8. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi,

Mehmetçik - Serdarlı, Mehmetçik Sahası, Ali Karahasan, Saat 14:00

Türkmenköy - Dörtyol, Mehmetali Toker Stadı, Nejmi Bulut, Saat 11:00

17 Şubat Pazar

Dipkarpaz - Vadili, Dipkarpaz Sahası, Ömer Doğru, Saat 14:00

Görneç - Gaziköy, Üç Şehitler Sahası, Hüseyin Özaşık, Saat 11:00

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 8. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 11:00

Aydınköy - Lapta, Aydınköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş

Ortaköy - Talısu, Ortaköy Sahası, Fatih Bardakçıoğlu

17 Şubat Pazar, Saat 11:00

Yılmazköy - Karaoğlanoğlu, Zümrütköy Sahası, Mustafa Torun

Denizli - Zümrütköy, Bilal İyigün Sahası, Olgun Canik

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