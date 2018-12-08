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BTM Birinci Lig’de alınan sonuçlar ve günün programı

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BTM Birinci Lig’de alınan sonuçlar ve günün programı
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BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da ikinci hafta maçları başladı. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ile gruplarda ikinci haftada günün programı şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Vadili – Dipkarpaz, 2-0

Gaziköy – Görneç, 0-9

9 Aralık Pazar

Dörtyol, Türkmenköy Dörtyol Sahası, Osman Küçük, Saat 11:00

Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Sahası, Ali Karahasan, Saat 14:00

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ortaköy – Zümrütköy,  1-2

9 Aralık Pazar, Saat 11:00

Aydınköy – Karaoğlanoğlu, Aydınköy Sahası, Mustafa Torun            

Yılmazköy – Tatlısu, Atilla Topaloğlu Sahası, Olgun Canik            

Denizli – Lapta, Bilal İyigün Sahası, İsfendiyar Açıksöz

                 

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