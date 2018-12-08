BTM Birinci Lig’de alınan sonuçlar ve günün programı

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da ikinci hafta maçları başladı. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ile gruplarda ikinci haftada günün programı şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Vadili – Dipkarpaz, 2-0
Gaziköy – Görneç, 0-9
9 Aralık Pazar
Dörtyol, Türkmenköy Dörtyol Sahası, Osman Küçük, Saat 11:00
Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Sahası, Ali Karahasan, Saat 14:00
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ortaköy – Zümrütköy, 1-2
9 Aralık Pazar, Saat 11:00
Aydınköy – Karaoğlanoğlu, Aydınköy Sahası, Mustafa Torun
Yılmazköy – Tatlısu, Atilla Topaloğlu Sahası, Olgun Canik
Denizli – Lapta, Bilal İyigün Sahası, İsfendiyar Açıksöz