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BTM Birinci Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

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BTM Birinci Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
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BTM Birinci Lig'de Kırmızı ve Beyaz gruplarda yeni sezon hafta sonunda oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), BTM Birinci Lig'de ilk hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:

1 Aralık Saat 11:00

Görneç - Dörtyol, 3 Şehitler Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Geçitkale - Serdarlı, Tatlısu Sahası, Ömer Doğru

2 Aralık Saat 14:00

Mehmetçik - Vadili, Mehmetçik Stadı, Şakir Azizoğlu

Dipkarpaz - Gaziköy, Dipkarpaz Stadı, Ferhat Tuna

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı şöyle:

1 Aralık Saat 11:00

Lapta - Aydınköy, Şht Şevket Kadir Stadı, İsmail Ercan

Tatlısu - Ortaköy, Dr Ali Özsoy Stadı, Serkan Durmaz

2 Aralık Saat 11:00

Karaoğlanoğlu - Yılmazköy, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özaşık

Zümrütköy - Denizli, Zümrütköy Sahası, Zekai Töre

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