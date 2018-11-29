BTM Birinci Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

BTM Birinci Lig'de Kırmızı ve Beyaz gruplarda yeni sezon hafta sonunda oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), BTM Birinci Lig'de ilk hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:
1 Aralık Saat 11:00
Görneç - Dörtyol, 3 Şehitler Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Geçitkale - Serdarlı, Tatlısu Sahası, Ömer Doğru
2 Aralık Saat 14:00
Mehmetçik - Vadili, Mehmetçik Stadı, Şakir Azizoğlu
Dipkarpaz - Gaziköy, Dipkarpaz Stadı, Ferhat Tuna
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı şöyle:
1 Aralık Saat 11:00
Lapta - Aydınköy, Şht Şevket Kadir Stadı, İsmail Ercan
Tatlısu - Ortaköy, Dr Ali Özsoy Stadı, Serkan Durmaz
2 Aralık Saat 11:00
Karaoğlanoğlu - Yılmazköy, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özaşık
Zümrütköy - Denizli, Zümrütköy Sahası, Zekai Töre