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BTM Birinci Lig'de heyecan başlıyor

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BTM Birinci Lig'de heyecan başlıyor
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BTM Birinci Lig'de Kırmızı ve Beyaz gruplarda yeni sezon hafta sonunda oynanacak olan maçlarla başlayacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:

1 Aralık Saat 11:00

Görneç - Dörtyol, 3 Şehitler Stadı

Geçitkale - Serdarlı, Tatlısu Sahası

2 Aralık Saat 14:00

Mehmetçik - Vadili, Mehmetçik Stadı

Dipkarpaz - Gaziköy, Dipkarpaz Stadı

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı şöyle:

1 Aralık Saat 11:00

Lapta - Aydınköy, Şht Şevket Kadir Stadı

Tatlısu - Ortaköy, Dr Ali Özsoy Stadı

2 Aralık Saat 11:00

Karaoğlanoğlu - Yılmazköy, Orhan Dural Stadı

Zümrütköy - Denizli, Zümrütköy Sahası

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