BTM Birinci Lig'de heyecan başlıyor

BTM Birinci Lig'de Kırmızı ve Beyaz gruplarda yeni sezon hafta sonunda oynanacak olan maçlarla başlayacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:
1 Aralık Saat 11:00
Görneç - Dörtyol, 3 Şehitler Stadı
Geçitkale - Serdarlı, Tatlısu Sahası
2 Aralık Saat 14:00
Mehmetçik - Vadili, Mehmetçik Stadı
Dipkarpaz - Gaziköy, Dipkarpaz Stadı
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı şöyle:
1 Aralık Saat 11:00
Lapta - Aydınköy, Şht Şevket Kadir Stadı
Tatlısu - Ortaköy, Dr Ali Özsoy Stadı
2 Aralık Saat 11:00
Karaoğlanoğlu - Yılmazköy, Orhan Dural Stadı
Zümrütköy - Denizli, Zümrütköy Sahası