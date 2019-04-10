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BTM 2’de fikstür çekimi yapıldı

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BTM 2’de fikstür çekimi yapıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekildi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşen fikstür çekimi saat 16.00’da başlarken, birçok takımın başkan veyahut temsilcileri kura çekimine katıldılar.

2018-2019 futbol sezonunda BTM 2. Lig’de 6 grupta toplam 37 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk sırayı alacak olan takımlar ile en iyi 4 grup ikincisi takım Play-Off finaline yükselecek.  Play-Off finalini kazanacak olan 5 takım önümüzdeki sezonda BTM 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

İşte BTM 2. Lig’de 6 grupta ilk hafta fikstürü:

1. Grup

Akıncılar – Güvercinlik

Tuzla – İncirli

Pile – Yenişehir

Çayönü (BAY)

2.Grup

Serhatköy – Dikmen Gücü

Pınarbaşı – Dağyolu

Gayretköy – Alayköy

3. Grup

Kalkanlı – Akdeniz

Mevlevi – Sadrazamköy

Çamlıbel – Tepebaşı

4. Grup

Mutluyaka – Gülgün S. Düzova

Kırıkkale – Yeniceköy

Demirhan – Dilekkaya

5. Grup

Tatlısu – Civisil

Ötüken – Karadeniz 61

1461 İskele Trabzon – Boğaziçi

6. Grup

Ergazi – Kumyalı

Ardahan – Yarköy

Yeni Erenköy - Bafra

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