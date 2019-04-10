BTM 2’de fikstür çekimi yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekildi.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşen fikstür çekimi saat 16.00’da başlarken, birçok takımın başkan veyahut temsilcileri kura çekimine katıldılar.
2018-2019 futbol sezonunda BTM 2. Lig’de 6 grupta toplam 37 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk sırayı alacak olan takımlar ile en iyi 4 grup ikincisi takım Play-Off finaline yükselecek. Play-Off finalini kazanacak olan 5 takım önümüzdeki sezonda BTM 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.
İşte BTM 2. Lig’de 6 grupta ilk hafta fikstürü:
1. Grup
Akıncılar – Güvercinlik
Tuzla – İncirli
Pile – Yenişehir
Çayönü (BAY)
2.Grup
Serhatköy – Dikmen Gücü
Pınarbaşı – Dağyolu
Gayretköy – Alayköy
3. Grup
Kalkanlı – Akdeniz
Mevlevi – Sadrazamköy
Çamlıbel – Tepebaşı
4. Grup
Mutluyaka – Gülgün S. Düzova
Kırıkkale – Yeniceköy
Demirhan – Dilekkaya
5. Grup
Tatlısu – Civisil
Ötüken – Karadeniz 61
1461 İskele Trabzon – Boğaziçi
6. Grup
Ergazi – Kumyalı
Ardahan – Yarköy
Yeni Erenköy - Bafra