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BTM 2. Ligleri için önemli kararlar alındı

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BTM 2. Ligleri için önemli kararlar alındı
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BTM Ligi Kurulu, geçtiğimiz gün toplanarak BTM 2. Ligleri’ne yönelik transfer ve programla ilgili önemli kararlar aldı:

BTM Ligi Kurulu alınan kararlar şöyle:

“BTM 2. Ligleri için 21 – 23 Mayıs tarihleri arasında (her iki gün dahil) ara transfer dönemi açılmasına karar verilmiştir. Şöyle ki; BTM 2 takımları, Süper ve 1. Lig'den transfer yapamaz. Yine, BTM 2'den BTM 2'ye sınırsız sayıda transfer yapılabileceği ancak; BTM 1'den BTM 2'ye sadece iki futbolcu transferi (yapılacak bonservisli transferler 2 sezon boyunca aynı kulüpte kalacaktır) yapılabilmesine karar verilmiştir.

 Ayrıca, 19- 20 Mayıs 2018 tarihinde bitecek olan BTM 2 ilk devre karşılaşmalarının ara vermeden 26 - 27 Mayıs 2018 tarihinde devam edeceğini; var olan 5'li grupların bir karşılaşmalarının 13 Haziran 2018, Çarşamba günü oynatılarak tüm ligin 17 Haziran 2018, Pazar günü tamamlanmasına müteakip gruplarını lider olarak bitiren takımların 19 Haziran 2018 tarihinde,16:00'da yapılacak kura çekimi ile Playoff Grup Maçlarının aşağıdaki tarihlerde oynatılacağının spor kamuoyuna bildirilmesine karar verilmiştir:

                               23 Haziran 2018: Playoff 1. Karşılaşması

                               27 Haziran 2018: Playoff 2. Karşılaşması

                               30 Haziran 2018: Playoff 3. Karşılaşmas

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