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BTM 2. Liginin başlama tarihi değişti

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BTM 2. Liginin başlama tarihi değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi öncesi kulüpler KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve BTM Kurulu ile biraraya geldi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, 2018-2019 sezonundaki beklentiler ve lig statüsü hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan daha önce 13 Nisan 2019 olarak açıklanan ligin başlangıcı bir hafta ertelendi ve ligin 20 Nisan 2019’da başlaması kararı alındı. Daha önce 25 Mart-8 Nisan tarihleri arasında yapılacağı duyurulan transfer döneminin de 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

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